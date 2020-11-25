УЗ назначила дополнительные поезда на новогодние праздники

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на новогодние и рождественские праздники. А также перевозчик возобновил движение ряда поездов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что два поезда осуществят дополнительные рейсы, еще один будет курсировать по продленным маршрутам.

Так, УЗ назначила курсирование дополнительных поездов:

№168 Львов - Одесса. Он будет курсировать в обоих направлениях 30 декабря 2020 года и 3 января 2021 года.

№198 Ковель - Львов. Поезд осуществит рейсы в обоих направлениях 30 декабря 2020 года и 3, 6, и 10 января 2021 года.

№ 768/767 Киев - Херсон. Из Киева он будет курсировать 29, 30 декабря 2020 года, 3 и 10 января 2021 года. Из Херсона - 30, 31 декабря 2020 года и 4 и 11 января 2021 года.

Также назначены дополнительные рейсы следующим поездам:

№ 774 Киев - Шостка на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года;

№ 782 Киев - Черкассы на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года.

Кроме того, перевозчик с 13 декабря возобновляет движение таких поездов:

№ 13/14 Киев - Солотвино (Тересва);

№ 26/25 Одесса - Львов (Ужгород) / Рахов;

№ 58/57 Ковель - Одесса;

№ 70/69 Мариуполь - Львов ежедневно из Мариуполя;

№ 138/137 Хмельницкий - Лисичанск.

Также начнут курсировать поезда сообщением:

№ 357/358 Киев - Рахов ежедневно, с 18 декабря из Киева, с 19 декабря - с Рахова.

№ 745/746 Киев - Славское, ежедневно с 15 декабря в обоих направлениях.

Кроме того, с 13 декабря ежедневно будут курсировать поезда:

№ 41/42 Днепр - Трускавец;

№ 43 Ивано-Франковск - Киев;

№ 45/46 Лисичанск - Киев;

№ 118/117 Черновцы - Киев.

Напомним, с 15 декабря УЗ запускает скоростной поезд сообщением Киев-Славское. Он будет осуществлять остановки на станциях Коростень, Подзамче, Львов и Стрый.

Кроме того, "Укрзализныця" увеличивает количество военизированной охраны для дополнительного контроля в электричках.