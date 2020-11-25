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УЗ призначила додаткові поїзди на новорічні свята

Автор: РБК-Україна

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на новорічні та різдвяні свята. А також перевізник відновив рух деяких поїздів.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Наголошується, що два поїзди здійснять додаткові рейси, ще один курсуватиме за подовженим маршрутами.

Так, УЗ призначила курсування додаткових поїздів:

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  • №168 Львів - Одеса. Він буде курсувати в обох напрямках 30 грудня 2020 року та 3 січня 2021 року.
  • №198 Ковель - Львів. Поїзд здійснить рейси в обох напрямках 30 грудня 2020 року та 3, 6, 10 січня 2021 року.
  • № 768/767 Київ - Херсон. З Києва він буде курсувати 29, 30 грудня 2020 року, 3 і 10 січня 2021 року. З Херсона - 30, 31 грудня 2020 року і 4 і 11 січня 2021 року.

Також призначено додаткові рейси наступних поїздів:

  • № 774 Київ - Шостка на 30 грудня 2020 року і 6 січня 2021 року;
  • № 782 Київ - Черкаси на 30 грудня 2020 року і 6 січня 2021 року.

Крім того, перевізник з 13 грудня відновлює рух таких поїздів:

  • № 13/14 Київ - Солотвино (Тересва);
  • № 26/25 Одеса - Львів (Ужгород) / Рахів;
  • № 58/57 Ковель - Одеса;
  • № 70/69 Маріуполь - Львів щодня з Маріуполя;
  • № 138/137 Хмельницький - Лисичанськ.

Також почнуть курсувати поїзди сполученням:

  • № 357/358 Київ - Рахів щодня, з 18 грудня з Києва, з 19 грудня - з Рахова.
  • № 745/746 Київ - Славське, щодня з 15 грудня в обох напрямках.

Крім того, з 13 грудня щодня курсуватимуть поїзди:

  • № 41/42 Дніпро - Трускавець;
  • № 43 Івано-Франківськ - Київ;
  • № 45/46 Лисичанськ - Київ;
  • № 118/117 Чернівці - Київ.

Нагадаємо, з 15 грудня УЗ запускає швидкісний потяг сполученням Київ-Славське. Він буде здійснювати зупинки на станціях Коростень, Підзамче, Львів та Стрий.

Крім того, "Укрзалізниця" збільшує кількість воєнізованої охорони для додаткового контролю в електричках.

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