УЗ призначила додаткові поїзди на новорічні свята

"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на новорічні та різдвяні свята. А також перевізник відновив рух деяких поїздів.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Наголошується, що два поїзди здійснять додаткові рейси, ще один курсуватиме за подовженим маршрутами.
Так, УЗ призначила курсування додаткових поїздів:
- №168 Львів - Одеса. Він буде курсувати в обох напрямках 30 грудня 2020 року та 3 січня 2021 року.
- №198 Ковель - Львів. Поїзд здійснить рейси в обох напрямках 30 грудня 2020 року та 3, 6, 10 січня 2021 року.
- № 768/767 Київ - Херсон. З Києва він буде курсувати 29, 30 грудня 2020 року, 3 і 10 січня 2021 року. З Херсона - 30, 31 грудня 2020 року і 4 і 11 січня 2021 року.
Також призначено додаткові рейси наступних поїздів:
- № 774 Київ - Шостка на 30 грудня 2020 року і 6 січня 2021 року;
- № 782 Київ - Черкаси на 30 грудня 2020 року і 6 січня 2021 року.
Крім того, перевізник з 13 грудня відновлює рух таких поїздів:
- № 13/14 Київ - Солотвино (Тересва);
- № 26/25 Одеса - Львів (Ужгород) / Рахів;
- № 58/57 Ковель - Одеса;
- № 70/69 Маріуполь - Львів щодня з Маріуполя;
- № 138/137 Хмельницький - Лисичанськ.
Також почнуть курсувати поїзди сполученням:
- № 357/358 Київ - Рахів щодня, з 18 грудня з Києва, з 19 грудня - з Рахова.
- № 745/746 Київ - Славське, щодня з 15 грудня в обох напрямках.
Крім того, з 13 грудня щодня курсуватимуть поїзди:
- № 41/42 Дніпро - Трускавець;
- № 43 Івано-Франківськ - Київ;
- № 45/46 Лисичанськ - Київ;
- № 118/117 Чернівці - Київ.
Нагадаємо, з 15 грудня УЗ запускає швидкісний потяг сполученням Київ-Славське. Він буде здійснювати зупинки на станціях Коростень, Підзамче, Львів та Стрий.
Крім того, "Укрзалізниця" збільшує кількість воєнізованої охорони для додаткового контролю в електричках.