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УЗ назначила 8 спецрейсов из двух областей "красной" зоны

Автор: Андрей Козловский

"Укрзализныця" назначила восемь спецрейсов из двух областей "красной" зоны карантина, где действуют усиленные ограничения. В частности, речь идет о рейсах, которые запустят с 27 марта из Черновицкой и Закарпатской областей.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram.

По его словам, рейсы согласованы по представлению Черновицкой и Закарпатской ОГА к Мининфраструктуры и Минздраву для безопасного вывоза пассажиров, которым важно добраться или покинуть "красные" зоны в вышеупомянутых регионах.

Таким образом, в/из Черновицкой области предназначены такие рейсы:

  • №7/8 Киев-Черновцы: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля);
  • №136/135 Одесса-Черновцы: 28 марта, 2 и 4 апреля (обратно 27 марта, 1 и 3 апреля);
  • №117/118 Киев-Черновцы: 29 марта, 2 и 5 апреля (обратно - 28 марта, 1 и 4 апреля).

Рейсы в/из Закарпатской области:

  • №357/358 Киев-Рахов: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля);
  • №13/14 Киев-Солотвино: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля);
  • №81/82 Киев-Ужгород: 27 марта, 2 и 3 апреля (обратно - 28 марта, 3 и 4 апреля);
  • №45/46 Ужгород-Лисичанск: 1 и 2 апреля (обратно - 3 и 4 апреля);
  • №4/3 Запорожье-Ужгород: 28 марта, 2 и 4 апреля (обратно - 29 марта, 3 и 5 апреля)

Отмечается, что продажа билетов на эти рейсы будет открыта с 21:00 26 марта. Пассажиры, которые уже имеют приобретенные проездные документы на указанные рейсы, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена.

Напомним, ранее УЗ обновила информацию о движении поездов в "красной" зоне карантина.

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