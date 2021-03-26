УЗ назначила 8 спецрейсов из двух областей "красной" зоны

"Укрзализныця" назначила восемь спецрейсов из двух областей "красной" зоны карантина, где действуют усиленные ограничения. В частности, речь идет о рейсах, которые запустят с 27 марта из Черновицкой и Закарпатской областей.
По его словам, рейсы согласованы по представлению Черновицкой и Закарпатской ОГА к Мининфраструктуры и Минздраву для безопасного вывоза пассажиров, которым важно добраться или покинуть "красные" зоны в вышеупомянутых регионах.
Таким образом, в/из Черновицкой области предназначены такие рейсы:
Рейсы в/из Закарпатской области:
Отмечается, что продажа билетов на эти рейсы будет открыта с 21:00 26 марта. Пассажиры, которые уже имеют приобретенные проездные документы на указанные рейсы, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена.