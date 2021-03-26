УЗ призначила 8 спецрейсів з двох областей "червоної" зони

"Укрзалізниця" призначила вісім спецрейсів з двох областей "червоної" зони карантину, де діють посилені обмеження. Зокрема, йдеться про рейси, які запустять з 27 березня з Чернівецької та Закарпатської областей.
За його словами, рейси погоджено за поданням Чернівецької та Закарпатської ОДА до Мінінфраструктури та МОЗ для безпечного вивезення пасажирів, яким важливо дістатися або покинути "червоні" зони у вищезазначених регіонах.
Таким чином, до/з Чернівецької області призначені такі рейси:
Рейси до/з Закарпатської області:
Зазначається, що продаж квитків на ці рейси буде відкрито з 21:00 26 березня. Пасажири, які вже мають придбані проїзні документи на вказані рейси до їхнього перепризначення як спеціальних, зможуть скористатися своїми квитками без необхідності обміну.
Нагадаємо, раніше УЗ оновила інформацію щодо руху потягів у "червоній" зоні карантину.