Красная зона карантина: как ездят поезда в регионах с усиленными ограничениями
Фото: поезд (РБК-Украина)
"Укрзализныця" обновила информацию о движении поездов в "красной" зоне карантина. По состоянию на сегодня в этой зоне находится 10 регионов и Киев.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В соответствии с решениями Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 25 марта пассажирские перевозки в "красной" зоне происходят следующим образом:
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Николаевская область:
до 1 апреля включительно ограничений высадки-посадки не будет, однако ситуация может измениться.
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Львовская область:
высадка и посадка пассажиров в регионе не ограничена, как минимум, до 30 марта включительно.
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Киев и Киевская область:
ограничений высадки-посадки нет.
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Сумская область:
ограничений высадки-посадки нет.
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Одесская область:
ограничений высадки-посадки нет.
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Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области:
ограничения продажи билетов, а также высадку-посадку в этих регионах продлили до 6 апреля включительно.
Напомним, Кабинет министров изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности. Теперь ограничения относительно работы общественного транспорта будут устанавливать местные власти.