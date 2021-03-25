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Красная зона карантина: как ездят поезда в регионах с усиленными ограничениями

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 19:40
Красная зона карантина: как ездят поезда в регионах с усиленными ограничениями Фото: поезд (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

"Укрзализныця" обновила информацию о движении поездов в "красной" зоне карантина. По состоянию на сегодня в этой зоне находится 10 регионов и Киев.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с решениями Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 25 марта пассажирские перевозки в "красной" зоне происходят следующим образом:

  • Николаевская область:
    до 1 апреля включительно ограничений высадки-посадки не будет, однако ситуация может измениться.
  • Львовская область:
    высадка и посадка пассажиров в регионе не ограничена, как минимум, до 30 марта включительно.
  • Киев и Киевская область:
    ограничений высадки-посадки нет.
  • Сумская область:
    ограничений высадки-посадки нет.
  • Одесская область:
    ограничений высадки-посадки нет.
  • Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области:
    ограничения продажи билетов, а также высадку-посадку в этих регионах продлили до 6 апреля включительно.

Напомним, Кабинет министров изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемиологической опасности. Теперь ограничения относительно работы общественного транспорта будут устанавливать местные власти.

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