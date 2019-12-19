УЗ назначила уже 33 дополнительных поезда на новогодние праздники

"Укрзализныця" уже назначила 33 дополнительных поезда на новогодние и рождественские праздники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Отмечается, что четыре графиковые поезда осуществят дополнительные рейсы, восемь - будут курсировать по продленным маршрутам. Все это позволит перевезти максимальное количество пассажиров до самых популярных мест отдыха.

В общем к зимним праздникам запланировано назначить 35 дополнительных поездов. Перечень назначенных поездов можно посмотреть по ссылке.

Ранее сообщалось, что накануне и во время новогодних и рождественских праздников между Киевом и Львовом будет курсировать дополнительный скоростной поезд "Интерсити+".

Кроме того, для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки в период зимних праздников "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда № 31/32 Киев - Минск, Вильнюс, Рига. Из Киева поезд отправится в дополнительные рейсы 22 и 26 декабря, а обратно из Риги - 23 и 27 декабря.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" изменила график движения поездов на 2019/2020 года и назначил 8 новых поездов в популярных направлениях.