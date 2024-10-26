УЗ нагадала про переведення годинників: як це вплине на потяги

"У неділю, 27 жовтня, о 04:00 дружно переводимо стрілки годинників на 1 годину назад - і швиденько під ковдру, щоб поспати ще годину. Сучасні гаджети переводять стрілки автоматично. А про механічні годинники доведеться подбати самим", - повідомили в УЗ.

Водночас в компанії заявили, що в неділю всі поїзди курсують вже за новим часом, який і зазначений у квитках.