УЗ напомнила о переводе часов: как это повлияет на поезда

"В воскресенье, 27 октября, в 04:00 дружно переводим стрелки часов на 1 час назад - и быстренько под одеяло, чтобы поспать еще час. Современные гаджеты переводят стрелки автоматически. А о механических часах придется позаботиться самим", - сообщили в УЗ.

В то же время в компании заявили, что в воскресенье все поезда курсируют уже по новому времени, которое и указано в билетах.