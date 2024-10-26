УЗ напомнила о переводе часов: как это повлияет на поезда

В ночь на воскресенье, 27 октября в Украине будут переведены часы. Это повлияет и на движение поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцу".
"В воскресенье, 27 октября, в 04:00 дружно переводим стрелки часов на 1 час назад - и быстренько под одеяло, чтобы поспать еще час. Современные гаджеты переводят стрелки автоматически. А о механических часах придется позаботиться самим", - сообщили в УЗ.
В то же время в компании заявили, что в воскресенье все поезда курсируют уже по новому времени, которое и указано в билетах.
Напомним, что в это воскресенье Украина снова перейдет на зимнее время. Психолог дала 6 советов для адаптации после перевода часов.
Отметим, что украинцы призвали не подписывать закон о постоянном "зимнем времени". И как оказалось возвращение к летнему времени, действительно могут не отменить.
Детальнее о причинах, в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.