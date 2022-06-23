УЗ меняет движение двух поездов из Киева и Одессы: что известно
УЗ вносит изменения в движение двух поездов. Один из них будет отменен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныця".
"Из-за ремонтных работ на участке "Рахов - Берлибаш - Госграница", УЗ отменяет со 2 июля курсирование поезда №55/56 сообщением "Киев - Рахов", - говорится в сообщении.
Также в УЗ добавляют, что по этой причине меняется маршрут поезда №26/25 "Одесса - Рахов".
"С 12 июля он будет курсировать в сообщении "Одесса - Яремче" действующим расписанием в обоих направлениях. Просим пассажиров учитывать эти изменения при планировании поездок по Украине", - добавили в УЗ.
Как сообщалось, "Укрзализныця" назначила новый региональный поезд "Киев - Шостка". Он начнет курсировать ежедневно уже с 24 июня.
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