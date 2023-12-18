УЗ у листопаді побила черговий рекорд по експортним перевезенням

У листопаді 2023 року в експортному напрямку "Укрзалізниця" перевезла найбільший обсяг вантажів від початку російського вторгнення - 6,1 млн тонн. Це на 25% більше показника жовтня цього року, і на 56% більше листопада 2022 рок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Так, за номенклатурою вантажів у листопаді в експорті перше місце посіли зернові вантажі - 2,43 млн т (39,9%), лише несуттєво поступилася руда - 2,32 млн т (38,1%), на третьому місці - чорні метали 0,41 млн т (6,7%).

Перевезення зернових у напрямку портів в листопаді склали 1,7 млн т, що в 1,7 рази більше, ніж було у жовтні поточного року. При цьому перевезення у напрямку західних прикордонних переходів зменшилось на 4,2%, до 717,6 тис. т у порівнянні з жовтнем.

Обсяги експорту залізної руди в листопаді, у порівнянні з жовтнем, у напрямку морських портів збільшились на 66% та становили 1,3 млн т.

Обсяги перевезень чорних металів збільшились у 1,5 рази.

Також, порівняно з листопадом 2022 року, зросли експортні перевезення рослинної олії - на 16,7%, склавши 154 тис. т. Примітно, що це лише на 16 тис. т менше листопада довоєнного 2021 року.

Як відомо, раніше УЗ підготувала фінансовий план, у якому очікувала збиток, і пропонувала черговий раз підвищити тарифи на вантажні перевезення. Ініціатива не знайшла підтримки в уряду.