ua en ru
Пн, 18 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

УЗ у листопаді побила черговий рекорд по експортним перевезенням

Понеділок 18 грудня 2023 20:30
UA EN RU
УЗ у листопаді побила черговий рекорд по експортним перевезенням Фото: УЗ у листопаді побила черговий рекорд по експортним перевезенням (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

У листопаді 2023 року в експортному напрямку "Укрзалізниця" перевезла найбільший обсяг вантажів від початку російського вторгнення - 6,1 млн тонн. Це на 25% більше показника жовтня цього року, і на 56% більше листопада 2022 рок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Так, за номенклатурою вантажів у листопаді в експорті перше місце посіли зернові вантажі - 2,43 млн т (39,9%), лише несуттєво поступилася руда - 2,32 млн т (38,1%), на третьому місці - чорні метали 0,41 млн т (6,7%).

Перевезення зернових у напрямку портів в листопаді склали 1,7 млн т, що в 1,7 рази більше, ніж було у жовтні поточного року. При цьому перевезення у напрямку західних прикордонних переходів зменшилось на 4,2%, до 717,6 тис. т у порівнянні з жовтнем.

Обсяги експорту залізної руди в листопаді, у порівнянні з жовтнем, у напрямку морських портів збільшились на 66% та становили 1,3 млн т.

Обсяги перевезень чорних металів збільшились у 1,5 рази.

Також, порівняно з листопадом 2022 року, зросли експортні перевезення рослинної олії - на 16,7%, склавши 154 тис. т. Примітно, що це лише на 16 тис. т менше листопада довоєнного 2021 року.

Як відомо, раніше УЗ підготувала фінансовий план, у якому очікувала збиток, і пропонувала черговий раз підвищити тарифи на вантажні перевезення. Ініціатива не знайшла підтримки в уряду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
NEWS
Від фудкорту до метро. Як проходили прес-конференції Зеленського та про що казав президент
Від фудкорту до метро. Як проходили прес-конференції Зеленського та про що казав президент
DAILY
Вісь зла під санкціями. Як КНДР та Іран стали на військові рейки і чи зможе це зробити РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вісь зла під санкціями. Як КНДР та Іран стали на військові рейки і чи зможе це зробити РФ