УЗ в ноябре побила очередной рекорд по экспортным перевозкам

В ноябре 2023 года в экспортном направлении "Укрзализныця" перевезла наибольший объем грузов с начала российского вторжения – 6,1 млн тонн. Это на 25% больше показателя октября этого года, и на 56% больше ноября 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Так, по номенклатуре грузов в ноябре в экспорте первое место заняли зерновые грузы – 2,43 млн т (39,9%), лишь несущественно уступила руда – 2,32 млн т (38,1%), на третьем месте – черные металлы. 0,41 млн т (6,7%).

Перевозка зерновых в направлении портов в ноябре составила 1,7 млн т, что в 1,7 раза больше, чем было в октябре текущего года. При этом перевозка в направлении западных пограничных переходов уменьшилась на 4,2%, до 717,6 тыс. т по сравнению с октябрем.

Объемы экспорта железной руды в ноябре по сравнению с октябрем в направлении морских портов увеличились на 66% и составили 1,3 млн т.

Объем перевозок черных металлов увеличился в 1,5 раза.

Также по сравнению с ноябрем 2022 года выросли экспортные перевозки растительного масла - на 16,7%, составив 154 тыс. т. Примечательно, что это лишь на 16 тыс. т меньше ноября довоенного 2021 года.

Как известно, ранее УЗ подготовила финансовый план, в котором ожидала ущерб, и предлагала в очередной раз повысить тарифы на грузовые перевозки. Инициатива не нашла поддержки у правительства.