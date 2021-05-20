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УЗ летом запустит поезд из Лисичанска в Одессу: график и маршрут

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Четверг 20 мая 2021 11:17
УЗ летом запустит поезд из Лисичанска в Одессу: график и маршрут Фото: УЗ запускает поезд из Лисичанска в Одессу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

"Укрзализныця" запускает поезд № 269/270 из Лисичанска в Одессу. Он начнет курсировать с 3 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Так, из Лисичанска поезд будет выезжать через день по нечетным числам. Обратно - через день по четным числам.

Поезд делает остановки на станциях Рубежное, Кременное, Сватово, Купянск Узловой, Чугуев, Харьков, Люботин, Коломак, Полтава-Южная, Кременчуг, Павлыш, Користовка, Знаменка, Кропивницкий, Новоукраинка, Помошная, Южноукраинская, Вознесенск и Одесса.

Отправление из Лисичанска будет происходить в 17:04, из Одессы - в 19:21. Прибытие в Одессу в 12:10, в Лисичанск - в 15:34.

Ранее сообщалось, что " Укрзализныця" открывает новые сообщения Чернигова и Сум с Одессой.

Напомним, с 1 июня из Украины запустят первые международные железнодорожные маршруты в Венгрию и Австрию.

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