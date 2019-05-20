УЗ на лето продлила маршруты поездов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Поезд № 243/244 Ивано-Франковск - Киев будет курсировать в Бердянск, а поезд № 114/118 Черновцы - Киев - в Геническ

"Укрзализныця" на лето продлила маршрут некоторых поездов до курортных городов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Как сообщается, поезд № 243/244 Ивано-Франковск - Киев будет курсировать в Бердянск, а поезд № 114/118 Черновцы - Киев - в Геническ.

В частности, с 1 июня по 1 сентября поезд № 243 будет курсировать из Ивано-Франковска в Бердянск. Он будет отправляться из Ивано-Франковска в 21:55, прибытие в Киев в 8:48 и в Бердянск в 00:40. Обратно отправление из Бердянска в 01:45, прибытие в Киев в 18:45 и в Ивано-Франковск в 5:43.

Поезд № 114 Черновцы - Киев будет курсировать в Геническ с 30 мая по 7 сентября ежедневно, отправление из Черновцов в 19:46, прибытие в Киев в 8:06 и в Геническ в 00:30. Обратно отправление поезда из Геническа в 03:45, прибытие в Киев в 19:23 и в Черновцы - в 7:57.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 30 мая по 15 июня из-за строительства транспортного путепровода приостанавливается железнодорожное сообщение с Кропивницким. По требованию местных властей также меняется расписание и маршрут следования некоторых пассажирских поездов, которые ранее проходили через Кропивницкий. В частности, изменения затронут поезда на участке Знаменка - Помошная.

Кроме того, "Укрзализныця" увеличила частоту курсирования сдвоенных составов на маршруте между железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом "Борисполь". В связи с увеличением пассажиропотока, к уже имеющемуся сдвоенному экспрессу, который начал курсировать в мае, добавляются еще два.