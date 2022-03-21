УЗ может изменить график движения поездов из-за комендантского часа в Киеве

Движение пассажирских поездов может быть изменено из-за введения усиленного комендантского часа в Киеве. Он будет действовать с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Так, вход в вокзалы Киев-Пассажирский и Дарница, а также посадка на пассажирские поезда в Киеве будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, которые попали на вокзал заранее.
При этом может быть ограничен выход с вокзала полицией из соображений безопасности.
Кроме того, не будет курсировать электричка Святошин-Дарница.
"Пригородные поезда будут курсировать, прежде всего, для транспортировки работников критически важных индустрий, в частности железнодорожников", - говорится в сообщении.
Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 26-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.