УЗ може змінити графік руху поїздів через комендантську годину в Києві

Так, вхід в вокзали Київ-Пасажирський і Дарниця, а також посадка на пасажирські поїзди в Києві будуть дозволені тільки транзитним пасажирам, а також пасажирам, які потрапили на вокзал заздалегідь.

При цьому може бути обмежений вихід з вокзалу поліцією з міркувань безпеки.

Крім того, не курсуватиме електричка Святошин-Дарниця.

"Приміські поїзди курсуватимуть, перш за все, для транспортування працівників критично важливих індустрій, зокрема залізничників", - йдеться в повідомленні.