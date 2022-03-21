УЗ може змінити графік руху поїздів через комендантську годину в Києві

Рух пасажирських поїздів може бути змінено через введення посиленої комендантської години в Києві. Він діятиме з 20:00 21 березня до 7: 00 23 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
Так, вхід в вокзали Київ-Пасажирський і Дарниця, а також посадка на пасажирські поїзди в Києві будуть дозволені тільки транзитним пасажирам, а також пасажирам, які потрапили на вокзал заздалегідь.
При цьому може бути обмежений вихід з вокзалу поліцією з міркувань безпеки.
Крім того, не курсуватиме електричка Святошин-Дарниця.
"Приміські поїзди курсуватимуть, перш за все, для транспортування працівників критично важливих індустрій, зокрема залізничників", - йдеться в повідомленні.
Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 26-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.