УЗ изменила график движения поездов Интерсити+: появилось обновленное расписание

Укрзализныця меняет график движения поездов Интерсити+. Большинство из них будут прибывать на перрон станций раньше, до начала комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ

Как будут ходить поезда Интерсити+ после смены графика

Перемышль

Вечернее прибытие в Киев поезда №706 смещено более чем на 2 часа раньше - на 19:50 вместо 22:06.

"Следовательно поехать с вокзала общественным транспортом стало намного легче, чем непосредственно перед комендантским часом", - говорится в сообщении.

Харьков

Теперь утренний рейс №722 тоже будет прибывать из столицы на 2 часа раньше – в 11:48 вместо 13:14.

Днепр

Рейс №731 в Киев тоже теперь прибывает на полчаса раньше и всего пассажиры проводят в пути на полтора часа меньше.

Поезда, предназначенные или восстановленные во время войны