ua ru
Чт, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

УЗ змінила графік руху потягів Інтерсіті+: з’явився оновлений розклад

Новость на русском →
Україна, Четвер 01 вересня 2022 15:54
УЗ змінила графік руху потягів Інтерсіті+: з’явився оновлений розклад Фото: УЗ змінила графік руху потягів Інтерсіті+ (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Наталія Гурковська

Укрзалізниця змінює графік руху потягів Інтерсіті+. Більшість з них прибуватимуть на перон станцій раніше, до початку комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

Як будуть ходити потяги Інтерсіті+ після зміни графіка

Перемишль

Вечірнє прибуття до Києва потягу №706 зміщено на понад 2 години раніше - на 19:50 замість 22:06.

"Відтак поїхати з вокзалу громадським транспортом стало набагато легше, ніж безпосередньо перед комендантською годиною", - йдеться в повідомленні.

Харків

Тепер ранковий рейс №722 теж прибуватиме зі столиці на 2 години раніше - об 11:48 замість 13:14.

Дніпро

Рейс №731 до Києва теж тепер прибуває на півгодини раніше і загалом пасажири проводять у дорозі на півтори години менше.

Потяги, призначені або відновлені під час війни

  • "Вінниця - Чернігів". Вечірнє прибуття до Чернігова змістилося на півгодини раніше, подалі від комендантської.
  • Шостка. Виїзд Hyundai Rotem №774 до Києва тепер, як і просили пасажири, наприкінці робочого дня о 17:05, а не о 15:50.
  • Відроджений наприкінці літнього сезону "Бойківський експрес" до Славська пропонує зручне ранкове сполучення "Київ - Львів" з виїздом о 06:20 і прибуттям вже о 12:02.

Як повідомлялось, у середу, 24 серпня, "Укрзалізниця" відновила курсування потяга №745/746 сполученням "Київ - Славське".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
NEWS
Білорусь на навчаннях, ймовірно, відпрацьовуватиме захоплення частини України, - Генштаб
Білорусь на навчаннях, ймовірно, відпрацьовуватиме захоплення частини України, - Генштаб
DAILY
Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму