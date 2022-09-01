УЗ змінила графік руху потягів Інтерсіті+: з’явився оновлений розклад

Укрзалізниця змінює графік руху потягів Інтерсіті+. Більшість з них прибуватимуть на перон станцій раніше, до початку комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ .

Як будуть ходити потяги Інтерсіті+ після зміни графіка

Перемишль

Вечірнє прибуття до Києва потягу №706 зміщено на понад 2 години раніше - на 19:50 замість 22:06.

"Відтак поїхати з вокзалу громадським транспортом стало набагато легше, ніж безпосередньо перед комендантською годиною", - йдеться в повідомленні.

Харків

Тепер ранковий рейс №722 теж прибуватиме зі столиці на 2 години раніше - об 11:48 замість 13:14.

Дніпро

Рейс №731 до Києва теж тепер прибуває на півгодини раніше і загалом пасажири проводять у дорозі на півтори години менше.

Потяги, призначені або відновлені під час війни