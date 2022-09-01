УЗ змінила графік руху потягів Інтерсіті+: з’явився оновлений розклад
Укрзалізниця змінює графік руху потягів Інтерсіті+. Більшість з них прибуватимуть на перон станцій раніше, до початку комендантської години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.
Як будуть ходити потяги Інтерсіті+ після зміни графіка
Перемишль
Вечірнє прибуття до Києва потягу №706 зміщено на понад 2 години раніше - на 19:50 замість 22:06.
"Відтак поїхати з вокзалу громадським транспортом стало набагато легше, ніж безпосередньо перед комендантською годиною", - йдеться в повідомленні.
Харків
Тепер ранковий рейс №722 теж прибуватиме зі столиці на 2 години раніше - об 11:48 замість 13:14.
Дніпро
Рейс №731 до Києва теж тепер прибуває на півгодини раніше і загалом пасажири проводять у дорозі на півтори години менше.
Потяги, призначені або відновлені під час війни
- "Вінниця - Чернігів". Вечірнє прибуття до Чернігова змістилося на півгодини раніше, подалі від комендантської.
- Шостка. Виїзд Hyundai Rotem №774 до Києва тепер, як і просили пасажири, наприкінці робочого дня о 17:05, а не о 15:50.
- Відроджений наприкінці літнього сезону "Бойківський експрес" до Славська пропонує зручне ранкове сполучення "Київ - Львів" з виїздом о 06:20 і прибуттям вже о 12:02.
Як повідомлялось, у середу, 24 серпня, "Укрзалізниця" відновила курсування потяга №745/746 сполученням "Київ - Славське".
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