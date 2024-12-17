УЗ хоче отримати надприбуток, в той час як промисловість несе збитки, – GMK Center

"Укрзалізниця" виступила з ініціативою підвищення тарифу на вантажні перевезення на 37%. У своїй заяві компанія навела цілий ряд аргументів щодо необхідності цього рішення, але ці аргументи у більшості своїй є маніпулятивними, і не враховують стан української промисловості та економіки загалом.

Аналітики вказують, що головний аргумент "Укрзалізниці" за необхідність збільшення тарифів – це збільшення витрат з моменту останньої індексації, та той факт, що індекс цін виробників промислової продукції зріс на 176,4%.

"Однак така мотивація абсурдна. Саме підвищення тарифів держмонополій і "Укрзалізниці" зумовлює зростання цін промвиробників - оскільки збільшуються витрати на логістику і для їхнього покриття бізнес підвищує ціни на продукцію", - підкреслили в GMK Center.

Ціни українських промвиробників в умовах війни зросли, оскільки істотно збільшилися всі види витрат. При цьому, після 2022-2023 рр. зростання цін промвиробників почало сповільнюватися: у 2025 році очікується лише 11,1% (грудень до грудня минулого року).

"Покладатися тільки на зростання цін виробників видається дещо некоректним. За такою логікою, наприклад, коли 2020 року ціни виробників впали на 7,4%, "Укрзалізниця" мала відповідно знизити тарифи на вантажоперевезення. Однак жодного разу за всі ці роки "Укрзалізниця" не переглядала тарифи в бік зниження, незалежно від економічних подій", – говорить власниця Aurum Group Альона Лебедєва.

Ще один аргумент УЗ – брак коштів на ремонт рухомого складу та інфраструктури. До кінця 2024 року "Укрзалізниця" планує відремонтувати різними видами ремонту 1200 км шляхів. Це дійсно на межі необхідного мінімуму. Втім, збільшення тарифів УЗ майже завжди мотивується необхідністю збільшення обсягу інвестицій в інфраструктуру, але в кращому разі все закінчується виконанням інвестплану на 50-60%, підкреслили в GMK Center.

"Додатковий мотив "Укрзалізниці" – підтримання прибуткової діяльності. Однак компанія отримує і без індексації тарифів. За підсумками трьох кварталів 2024 року чистий прибуток становив 1,66 млрд грн. Небагато компаній в Україні зараз можуть похвалитися прибутковою діяльністю. Чому ж тоді держкомпанія має гарантовано отримувати надприбуток, коли бізнес працює в мінус і на межі виживання – нікому так і не пояснили", - резюмували в GMK Center.

Раніше голова Федерації роботодавців транспорту Орест Климпуш заявив, що підвищення тарифів "Укрзалізниці" в умовах воєнного стану – це крок у неправильному напрямку: через це вантажі перетікають на вантажівки, і ми втратимо дороги, на будівництво яких були витрачені мільярди. Крім того, це може призвести до втрати довіри серед громадян до міністерських рішень.