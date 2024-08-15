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УЗ готує зміни до тарифів: які квитки на потяги можуть подорожчати

Фото: Квитки на потяги в Україні можуть подорожчати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Укрзалізниця" не планує до кінця війни підвищувати базові тарифи. Водночас пропонується модель, яка передбачає кілька тарифних змін.

Про це сказав керівник пасажирського напряму УЗ Олександр Перцовський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю Forbes Ukraine.

"До кінця війни українці точно матимуть змогу купувати доступні квитки - це наше зобов’язання як соціальної компанії. Але це не означає, що ми підписуємося під відсутністю будь-яких змін", - сказав він.

Перцовський повідомив, що пропонується модель, яка передбачає кілька тарифних змін, зазначивши, що поки це лише обговорення.

"Відпустити ціни на квитки класу СВ, щоб ціни регулювалися ринком залежно від попиту. Попри високу вартість, ці квитки розкуповуються найшвидше", - розповів він.

За його словами, також пропонується гнучке ціноутворення пропонуємо для всіх класів Інтерсіті+. При цьому, можуть бути встановлені певні цінові "стелі".

"Введення більше гнучкої, динамічної тарифної моделі, щоб можна було варіювати ціни на квитки в залежності від годин та днів та інших параметрів. При цьому, залишатимуться й найбільш доступні тарифи для тих, кому критична саме вартість", - додав Перцовський.

Крім того, пропонується для базових тарифів передбачити на перспективу помірну індексацію з урахуванням інфляції повідомив представник УЗ.

Стоячі місця

Відповідаючи на питання щодо практики Польщі чи Німеччині, продажу так званих стоячих квитків, тобто без місць, Перцовський заявив, що в Україні такий варіант неможливий.

"Ні, і на це є кілька причин. Середня відстань подорожі в Україні значно більша. Стояти по вісім та більше годин навряд хтось захоче. Українські пасажири й так більш вибагливі до умов подорожі, ніж європейці", - сказав він.

 

Нагадаємо, в Україні спостерігається дефіцит квитків на потяги. Особливо це стосується міжнародних рейсів. Влітку УЗ призначила декілька додаткових потягів з Києва до Львова, Одеси та Харкова.

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Укрзалізниця