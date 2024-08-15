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УЗ готовит изменения в тарифы: какие билеты на поезда могут подорожать

Фото: Билеты на поезда в Украине могут подорожать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Укрзализныця" не планирует до конца войны повышать базовые тарифы. В то же время предлагается модель, предусматривающая несколько тарифных изменений.

Об этом сказал руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Forbes Ukraine.

"До конца войны украинцы точно смогут покупать доступные билеты - это наше обязательство как социальной компании. Но это не значит, что мы подписываемся под отсутствием каких-либо изменений", - сказал он.

Перцовский сообщил, что предлагается модель, которая предусматривает несколько тарифных изменений, отметив, что пока это только обсуждение.

"Отпустить цены на билеты класса СВ, чтобы цены регулировались рынком в зависимости от спроса. Несмотря на высокую стоимость, эти билеты раскупаются быстрее всего", - рассказал он.

По его словам, также предлагается гибкое ценообразование для всех классов Интерсити+. При этом могут быть установлены определенные ценовые "потолки".

"Введение более гибкой, динамичной тарифной модели, чтобы можно было варьировать цены на билеты в зависимости от часов и дней и других параметров. При этом будут оставаться и наиболее доступные тарифы для тех, кому критична именно стоимость", - добавил Перцовский.

Кроме того, предлагается для базовых тарифов предусмотреть на перспективу умеренную индексацию с учетом инфляции, сообщил представитель УЗ.

Стоячие места

Отвечая на вопрос о практике Польши или Германии, продаже так называемых стоячих билетов, то есть без мест, Перцовский заявил, что в Украине такой вариант невозможен.

"Нет, и на это несколько причин. Среднее расстояние путешествия в Украине значительно больше. Стоять по восемь и более часов вряд кто-то захочет. Украинские пассажиры и так более привередливы к условиям поездки, чем европейцы", - сказал он.

 

Напомним, в Украине наблюдается дефицит билетов на поезда. Особенно это касается международных рейсов. Летом УЗ назначила несколько дополнительных поездов из Киева во Львов, Одессу и Харьков.

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Укрзализныця