УЗ добавляет вагоны. Ежедневно в Харьков возвращаются по 2 тысячи человек

На сегодня ежедневно в Харьков возвращаются по 2 тысячи человек. "Укрзализныця" добавляет вагоны в харьковском направлении, чтобы перевезти как можно больше пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в эфире телемарафона.

По его словам, УЗ добавляет вагоны к поездам, которые идут в город с львовского направления.

"К нам ежедневно возвращается приблизительно около 2 тысяч людей, и эта цифра увеличивается. Люди возвращаются в сам Харьков, и я знаю, что они ждут того, чтобы мы постепенно запускали инфраструктуру. Это касается и движения общественного транспорта, движения между населенными пунктами области, где это безопасно", - отметил он.

Он также отметил, что большое количество людей выехало в пригороды, в частности, в одном из населенных пунктов население выросло с 15 до 23 тысяч человек. А в харьковском метро на сегодня фактически проживают около 4 тысяч человек.