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Автобусы в Харькове запускают с 16 мая. Названы маршруты

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Харьков, Суббота 14 мая 2022 15:49
Автобусы в Харькове запускают с 16 мая. Названы маршруты Фото: автобусы в Харькове запускают с 16 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Харькове с 16 мая впервые с начала полномасштабной войны запускают движение городских автобусов. Они будут курсировать по 24 маршрутам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Харьковского городского совета.

Список маршрутов

  • №11. Григоровское шоссе (Григорьевский бор) - Салтовское шоссе (медкомплекс);
  • № 16е. Автостанция "Индустриальная" - ул. Зубарева;
  • № 20е. Майдан Конституции №11- пер. Балакирева;
  • №28е. Ул. Света - м-н Конституции;
  • №33е. М-н Конституции - ул. Астрономическая (военный городок);
  • №40э. Ул. Чеботарская (ст. м. "Центральный рынок") - ул. Беркоса, 7 (Завод керамических труб);
  • №68э. Ул. Молочная - в/ч "Ликво";
  • №75э. Просп. Дзюбы - Ул. Чеботарская (ст. м. "Центральный рынок");
  • №78е. М-н Конституции - ул. Победы;
  • №102э. Ст. "Основа" - просп. Александровский (рынок ХТЗ);
  • №107э. Ст. "Основа" - ул. Владислава Зубенко;
  • №119. Аэропорт - ул. Победы;
  • № 147е. Бульвар Грицевца - ул. Университетская (круг троллейбуса);
  • №204э. Ул. Света - автостанция "Индустриальная";
  • №209э. Ул. Бугрименко (сел. Ледное) - ул. Чеботарская (ст. м. "Центральный рынок");
  • №221э. Просп. Победы - Центральный рынок;
  • №232э. Ул. Молочная (Конный рынок) - просп. Дзюбы;
  • №249е. Ул. Амосова (медкомплекс) - м-на Конституции;
  • №258е. Ул. Золочевская - ул. Москалевская (сел. Новоселовка);
  • №260е. Ст. "Основа" - ДК ХЭМЗ;
  • №263е. Просп. Юбилейный (602 м/с) - ул. Клочковская;
  • №270э. Просп. Славы (Залютино) - ст. м. "Госпром";
  • №272е. Ул. Светлая (533 м/р) - м-н Конституции;
  • №304э. Ст. Рогань - м-н Сергеевский;

Фото: автобусы в Харькове запускают с 16 мая (facebook.com/kharkovgovernment)

Общественный транспорт в Харькове снова будет работать

Напомним, в Харькове с понедельника возобновляют работу наземного общественного транспорта. Первые две недели проезд будет бесплатным.

Кроме автобусов восемь троллейбусных маршрутов возобновят движение в городе 16-20 мая, с 21 мая начнут ходить трамваи по четырем маршрутам, еще по двум маршрутам трамваи запустят 26 и 27 мая.

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