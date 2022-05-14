Автобусы в Харькове запускают с 16 мая. Названы маршруты
Фото: автобусы в Харькове запускают с 16 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Харькове с 16 мая впервые с начала полномасштабной войны запускают движение городских автобусов. Они будут курсировать по 24 маршрутам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Харьковского городского совета.
Список маршрутов
- №11. Григоровское шоссе (Григорьевский бор) - Салтовское шоссе (медкомплекс);
- № 16е. Автостанция "Индустриальная" - ул. Зубарева;
- № 20е. Майдан Конституции №11- пер. Балакирева;
- №28е. Ул. Света - м-н Конституции;
- №33е. М-н Конституции - ул. Астрономическая (военный городок);
- №40э. Ул. Чеботарская (ст. м. "Центральный рынок") - ул. Беркоса, 7 (Завод керамических труб);
- №68э. Ул. Молочная - в/ч "Ликво";
- №75э. Просп. Дзюбы - Ул. Чеботарская (ст. м. "Центральный рынок");
- №78е. М-н Конституции - ул. Победы;
- №102э. Ст. "Основа" - просп. Александровский (рынок ХТЗ);
- №107э. Ст. "Основа" - ул. Владислава Зубенко;
- №119. Аэропорт - ул. Победы;
- № 147е. Бульвар Грицевца - ул. Университетская (круг троллейбуса);
- №204э. Ул. Света - автостанция "Индустриальная";
- №209э. Ул. Бугрименко (сел. Ледное) - ул. Чеботарская (ст. м. "Центральный рынок");
- №221э. Просп. Победы - Центральный рынок;
- №232э. Ул. Молочная (Конный рынок) - просп. Дзюбы;
- №249е. Ул. Амосова (медкомплекс) - м-на Конституции;
- №258е. Ул. Золочевская - ул. Москалевская (сел. Новоселовка);
- №260е. Ст. "Основа" - ДК ХЭМЗ;
- №263е. Просп. Юбилейный (602 м/с) - ул. Клочковская;
- №270э. Просп. Славы (Залютино) - ст. м. "Госпром";
- №272е. Ул. Светлая (533 м/р) - м-н Конституции;
- №304э. Ст. Рогань - м-н Сергеевский;
Фото: автобусы в Харькове запускают с 16 мая (facebook.com/kharkovgovernment)
Общественный транспорт в Харькове снова будет работать
Напомним, в Харькове с понедельника возобновляют работу наземного общественного транспорта. Первые две недели проезд будет бесплатным.
Кроме автобусов восемь троллейбусных маршрутов возобновят движение в городе 16-20 мая, с 21 мая начнут ходить трамваи по четырем маршрутам, еще по двум маршрутам трамваи запустят 26 и 27 мая.
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