УЗ додає вагони. Щодня до Харкова повертаються по 2 тисячі осіб

На сьогодні щодня до Харкова повертаються по 2 тисячі осіб. "Укрзалізниця" додає вагони в харківському напрямку, щоб перевезти якомога більше пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

За його словами, УЗ додає вагони до поїздів, які йдуть до міста з львівського напрямку.

"До нас щодня повертається приблизно близько 2 тисяч людей, і ця цифра збільшується. Люди повертаються в сам Харків, і я знаю, що вони чекають того, щоб ми поступово запускали інфраструктуру. Це стосується і руху громадського транспорту, руху між населеними пунктами області, де це безпечно", - зазначив він.

Він також зазначив, що велика кількість людей виїхала в передмістя, зокрема, в одному з населених пунктів населення зросло з 15 до 23 тисяч осіб. А в харківському метро на сьогодні фактично проживають близько 4 тисяч осіб.