УЗ будет продавать билеты на все места в региональных поездах из/в Киев

Фото: поезд (РБК-Украина)

Такое решение было принято благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации

"Укрзализныця" с 7 августа будет продавать билеты на все места в региональных поездах с 800-й нумерации, которые едут из Киева и обратно. Такое решение было согласовано на основании принятых решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и распоряжению Киевской ОГА.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, "Укрзализныця" продлила курсирование 17 региональных поездов, которыми пассажиры имеют возможность путешествовать из Киева в Конотоп, Фастов, Шостки, Чернигов, Жмеринку, Ровно и других городов.

В компании отмечают, что для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

Напомним, ранее "Укрзализныця" возобновила курсирование 46 пригородных поездов во Львовской области.

Кроме того, поезда, которые следуют в красную зону карантина, будут останавливаться только для высадки пассажиров.