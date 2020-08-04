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Поезда в красной зоне будут останавливать только для высадки пассажиров

Вторник 04 августа 2020 14:08
Поезда в красной зоне будут останавливать только для высадки пассажиров
Фото: поезд (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сейчас Мининфраструктуры обратилось к правительству с соответствующим предложением

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что поезда, которые направляются в красную зону карантина, будут останавливаться только для высадки пассажиров. Если высадки-посадки вообще не будет, то нужно предупреждать людей заранее.

Об этом Владислав Криклий заявил в эфире "Громадского радио".

По его словам, Мининфраструктуры обратилось к правительству с предложением, согласно которому можно будет обеспечить высадку людей в красной зоне карантина.

"Вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялось, разумеется, что высадку сделать это не проблема. Человек может выйти из поезда, но обратно уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будет. Сейчас мы подходим к этой логике, и я надеюсь, что завтра такие изменения в постановления сделают", - сказал Криклий.

Напомним, ранее в Тернополе пассажиры поезда устроили бунт, чтобы он остановился в городе, несмотря на запрет "Укрзализныци".

Также ранее в Минздраве объяснили правила пересечения админграницы "красной" зоны.

Кроме того, РБК-Украина писала, что в Украине вступили в силу новые правила зонального карантина, согласно которым все населенные пункты и районы будут разделены на четыре зоны - "зеленая", "оранжевая", "желтая" и "красная".

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