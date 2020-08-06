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УЗ продаватиме квитки на всі місця у регіональних поїздах з/до Києва

Четвер 06 серпня 2020 14:46
УЗ продаватиме квитки на всі місця у регіональних поїздах з/до Києва
Фото: потяг (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні бути в захисних масках і пройти температурний скринінг

"Укрзалізниця" із 7 серпня продаватиме квитки на всі місця у регіональних поїздах з 800-ю нумерацією, що прямують з Києва та зворотно. Таке рішення було погоджено на підставі прийнятих рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та розпорядженню Київської ОДА.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, "Укрзалізниця" подовжила курсування 17 регіональних поїздів, якими пасажири мають можливість подорожувати з Києва до Конотопа, Фастова, Шостки, Чернігова, Жмеринки, Рівного та інших міст.

У компанії зазначають, що для посадки в поїзд пасажири обов`язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" відновила курсування 46 приміських поїздів у Львівській області.

Крім того, потяги, які прямують у червону зону карантину, будуть зупинятися виключно для висадки пасажирів.

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