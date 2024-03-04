УЗ анонсувала новий маршрут: до яких міст

УЗ призначить додатковий поїзд із Києва до Львова.

Рейс №741/742 вирушить зі столиці о 14:58 та приїде до Львова о 20:56.

Назад до Києва поїзд вирушить о 08:05 і приїде о 14:10.

"Квитки вже у додатку, тому саме час планувати поїздку", - зазначили в УЗ.

Нові маршрути поїздів УЗ

Раніше ми писали, що УЗ запустила рейс із Харкова до Івано-Франківської області.

До речі, з 2 березня УЗ запустила поїзд між Харковом та Дніпром.

Також, з початку року, УЗ анонсувала запуск 14 нових маршрутів, а також покращення 19 рейсів.