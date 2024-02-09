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УЗ запускає новий рейс між Харковом та Дніпром: маршрут

П'ятниця 09 лютого 2024 14:25
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УЗ запускає новий рейс між Харковом та Дніпром: маршрут Фото: УЗ запускає новий рейс між Харковом та Дніпром (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Укрзалізниця" запускає новий потяг під номером 295/296, який курсуватиме між Дніпром та Харковом й надасть нічну альтернативу подорожі між двома містами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Потяг відправлятиметься з Харкова по парних числах о 23:40 й прибуватиме до Дніпра о 05:05 ранку наступного дня. У зворотному напрямку, з Дніпра, потяг відправлятиметься по непарних числах також о 23:40 й прибуватиме до Харкова о 05:05.

Зупинки передбачені на станціях:

  • Мерефа;
  • Лихачове;
  • Лозова;
  • Павлоград;
  • Синельникове-2.

У складі потягу будуть вагони категорії плацкарт, купе й люкс.

Перший рейс відбудеться 2 березня з Харкова й 3 березня - з Дніпра.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у розкладі "Укрзалізниці" на 2024 рік передбачені 14 нових рейсів, з них 3 - міжнародні. Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордон, нові сполучення для регіонів.

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Укрзалізниця
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