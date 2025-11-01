Чекапи, гроші та УЗ-3000. Зеленський доручив запустити велику "зимову підтримку"

За словами Зеленського, у пакет увійдуть кілька напрямів допомоги. Зокрема, як і торік, українці отримають пряму фінансову підтримку, яку можна буде витратити на найнагальніші потреби.

Окремі програми передбачені для самотніх літніх людей, багатодітних родин, мешканців зон бойових дій та інших вразливих категорій. Деталі цих ініціатив представить уряд і прем’єр-міністр найближчим часом.

Президент також наголосив, що держава збереже фіксовані ціни на газ та електроенергію для побутових споживачів.

"Жодних підвищень - ні на газ, ні на електрику", - запевнив Зеленський.

УЗ-3000

Ще одна ініціатива - програма транспортної підтримки "УЗ-3000", за якою українці зможуть безкоштовно подорожувати залізницею в межах країни на відстань до трьох тисяч кілометрів.

"Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів - Київ, Київ - Дніпро, будь-які інші. Три тисячі кілометрів безкоштовно", - розповів Зеленський.

Крім того, Міністерство охорони здоров’я готує запуск проєкту масових медичних чекапів, який дозволить кожному українцю пройти базове обстеження вже з січня.

"Я доручив уряду найближчими тижнями завершити підготовку цієї зимової підтримки й представити деталі пакету до 15 листопада, щоб люди могли починати користуватись", - каже президент.