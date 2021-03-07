Уязвимость в Microsoft перерастает в мировой кризис кибербезопасности

По данным Huntress, специализирующейся на кибербезопасности, злоумышленники пытались проникнуть в системы банков, поставщиков электроэнергии, домов престарелых и одной компании по производству мороженого.

Кроме того, целью киберпреступников является заражение как можно большего количества устройств прежде, чем организация сможет полностью обезопасить всех своих клиентов. Как пишет автор публикации, если количество жертв кибератаки продолжит увеличиваться, то инцидент можно будет приравнять к мировому кризис в сфере кибербезопасности.

Как отметил источник агентства, на всех уровнях американского правительства ведется работа по оценке и устранению последствий действий хакеров.

"Угроза сохраняется и развивается, и мы призываем операторов интернет-сетей относиться к ней со всей серьезностью", - заявил бывший чиновник.