Уразливість в Microsoft переростає у світову кризу кібербезпеки

За даними Huntress, що спеціалізується на кібербезпеці, зловмисники намагалися проникнути в системи банків, постачальників електроенергії, будинків похилих людей та однієї компанії з виробництва морозива.

Крім того, метою кіберзлочинців є зараження як можна більшої кількості пристроїв перш ніж організація зможе повністю забезпечити всіх своїх клієнтів. Як пише автор публікації, якщо кількість жертв кібератаки продовжить збільшуватися, то інцидент можна буде прирівняти до світової кризи у сфері кібербезпеки.

Як зазначив співрозмовник агентства, на всіх рівнях американського уряду ведеться робота з оцінки та усунення наслідків дій хакерів.

"Загроза зберігається і розвивається, і ми закликаємо операторів інтернет-мереж ставитися до неї з усією серйозністю", - заявив колишній чиновник.