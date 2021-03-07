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Уразливість в Microsoft переростає у світову кризу кібербезпеки

Автор: РБК-Україна

Уразливість в програмному забезпеченні Microsoft призвела до того, що щонайменше 60 тисяч організацій по всьому світу зазнали кібератакам. Хакерській атаці, в основному, зазнали підприємства малого і середнього бізнесу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на колишнього високопоставленого чиновника з уряду США.

За даними Huntress, що спеціалізується на кібербезпеці, зловмисники намагалися проникнути в системи банків, постачальників електроенергії, будинків похилих людей та однієї компанії з виробництва морозива.

Крім того, метою кіберзлочинців є зараження як можна більшої кількості пристроїв перш ніж організація зможе повністю забезпечити всіх своїх клієнтів. Як пише автор публікації, якщо кількість жертв кібератаки продовжить збільшуватися, то інцидент можна буде прирівняти до світової кризи у сфері кібербезпеки.

Як зазначив співрозмовник агентства, на всіх рівнях американського уряду ведеться робота з оцінки та усунення наслідків дій хакерів.

"Загроза зберігається і розвивається, і ми закликаємо операторів інтернет-мереж ставитися до неї з усією серйозністю", - заявив колишній чиновник.

Нагадаємо, в грудні на США була здійснена серія кібератак. зокрема, хакери зламали Міністерство внутрішньої безпеки та управління по комунікації та інформації. Хакерам вдалося обійти засоби захисту і аутентифікації від Microsoft.

Пізніше в Мін'юсті США заявили, що до кібератак причетна Росія.

Додамо, що Білий дім назвав активною загрозою безпеки США кібератаку з боку Китаю. Вона була організована проурядовими хакерами на сервери електронної пошти компанії Microsoft.

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Новини України Microsoftкібератака
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