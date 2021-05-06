Увольнять Кличко с должности главы КГГА пока не планируют

У центральной власти пока нет планов в ближайшее время лишать Виталия Кличко должности главы Киевской городской государственной администрации. Также никаких сигналов о возможной скорой отставке не поступало окружению мэра Киева.
Об этом РБК-Украина сообщает в материале "Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко" со ссылкой на источники в окружении Кличко и команде президента.
При этом у центральной власти накопилось немало претензий к самому Кличко, его окружению и работе некоторых коммунальных предприятий.
По словам одного из собеседников издания, расследованием этих вопросов сейчас занимаются правоохранительные органы.
"Как только они представят результаты своей работы - тогда возможны и кардинальные кадровые решения в столице", - приводит слова источника РБК-Украина.
Напомним, в Офисе президента рассказали о претензиях, которые имеют к Виталию Кличко. По словам советника главы Офиса Михаила Подоляка, Кличко в последнее время уделяет слишком много внимания глобальным политическим вопросам, а не интересам города.
При этом политолог Владимир Фесенко считает, что сейчас нет смысла увольнять Кличко с должности главы КГГА.