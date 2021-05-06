В Раде объяснили, почему КСУ взялся за вопрос законности увольнения Кличко

В Верховной раде не видят сенсации в том, что Конституционный суд Украины начала рассматривать вопрос законности увольнения мэра Киева Виталий Кличко с должности главы КГГА. По словам представителя парламента в КСУ Ольги Совгири, это дело рассматривается уже давно.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко".

"Сейчас оно рассматривается в закрытом режиме Большой палатой. Это значит, что когда суд заслушал доводы участников производства, он идет обсуждать эти доводы в закрытом заседании", - объяснила Совгиря.

Она отметила, что сейчас сложно спрогнозировать, сколько по времени это будет длиться.

"Бывает по-разному: иногда месяц, иногда год, иногда пять лет. То, что это дело появилось на закрытом заседании, абсолютно не значит, что скоро следует ожидать решение", - сказала нардеп.

Соответствующее представление было подано в суд в конце августа 2019 года на фоне обострения отношений между Кличко и Банковой. Документ направили больше 50 нардепов прошлого созыва из БПП, "Народного фронта" и Радикальной партии Ляшко. Положительный ответ КСУ мог бы стать щитом для мэра от нападок со стороны Офиса президента.