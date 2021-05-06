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Увольнять Кличко с должности главы КГГА пока не планируют

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 11:28
Увольнять Кличко с должности главы КГГА пока не планируют Фото: мэр Киева Виталий Кличко (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Ульяна Безпалько, Игорь Литвиненко

У центральной власти пока нет планов в ближайшее время лишать Виталия Кличко должности главы Киевской городской государственной администрации. Также никаких сигналов о возможной скорой отставке не поступало окружению мэра Киева.

Об этом РБК-Украина сообщает в материале "Укрощение строптивого. Почему во власти снова заговорили об отставке Кличко" со ссылкой на источники в окружении Кличко и команде президента.

При этом у центральной власти накопилось немало претензий к самому Кличко, его окружению и работе некоторых коммунальных предприятий.

По словам одного из собеседников издания, расследованием этих вопросов сейчас занимаются правоохранительные органы.

"Как только они представят результаты своей работы - тогда возможны и кардинальные кадровые решения в столице", - приводит слова источника РБК-Украина.

Напомним, в Офисе президента рассказали о претензиях, которые имеют к Виталию Кличко. По словам советника главы Офиса Михаила Подоляка, Кличко в последнее время уделяет слишком много внимания глобальным политическим вопросам, а не интересам города.

При этом политолог Владимир Фесенко считает, что сейчас нет смысла увольнять Кличко с должности главы КГГА.

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