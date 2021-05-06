Звільняти Кличко з посади голови КМДА поки не планують
У центральної влади поки немає планів найближчим часом позбавляти Віталія Кличка посади голови Київської міської державної адміністрації. Також ніяких сигналів про можливу швидку відставку не надходило оточенню мера Києва.
Про це РБК-Україна повідомляє в матеріалі "Приборкання норовливого. Чому у владі знову заговорили про відставку Кличка" з посиланням на джерела в оточенні Кличка і команді президента.
При цьому у центральної влади накопичилося чимало претензій до самого Кличка, його оточенню і роботі деяких комунальних підприємств.
За словами одного зі співрозмовників видання, розслідуванням цих питань зараз займаються правоохоронні органи.
"Як тільки вони представлять результати своєї роботи - тоді можливі і кардинальні кадрові рішення в столиці", - наводить слова джерела РБК-Україна.
Нагадаємо, в Офісі президента розповіли про претензії, які мають до Віталія Кличка. За словами радника голови Офісу Михайла Подоляка, Кличко останнім часом приділяє занадто багато уваги глобальних політичних питань, а не інтересам міста.
При цьому політолог Володимир Фесенко вважає, що зараз немає сенсу звільняти Кличко з посади голови КМДА.