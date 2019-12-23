После увольнения украинцам не нужно будет отрабатывать две недели

Новый законопроект предусматривает выплату компенсации в случае увольнения по инициативе работодателя
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, какие изменения будут в новом законопроекте о труде. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Как сообщил Милованов, в новом законопроекте предусмотрена компенсация работнику в случае его увольнения по инициативе работодателя.
"По новому законодательству в случае увольнения работника по инициативе работодателя тот должен выплатить денежную компенсацию, размер которой зависит от срока предыдущего сотрудничества с работником. А еще - работник сможет увольняться по собственному желанию без обязательной отработки двух недель", - написал Милованов.
Также законопроектом вводятся такие новшества:
Ранее РБК-Украина писало, что в новом законопроекте о труде планируют четко определить понятие "трудовые отношения".
Также сообщалось, что украинским работникам хотят увеличить сроки отпуска за свой счет вдвое - от 15 дней до 30.