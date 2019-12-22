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В Кабмине хотят четко определить понятие "трудовые отношения"

Новости » Политика     22.12.2019 - 16:52
В Кабмине хотят четко определить понятие "трудовые отношения"
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Минэкономики скоро вынесет соответствующий законопроект на рассмотрение Кабмина

Министерство экономического развития и торговли Украины планирует четко определить понятие "трудовые отношения" в новом законопроекте о труде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Минэкономразвития Тимофея Милованова.

По его словам, законопроект скоро будет вынесен на рассмотрение правительства.

В Кабмине хотят четко определить понятие &quot;трудовые отношения&quot;

"Минэкономики предлагает четко определить трудовые отношения. В новом законопроекте о труде, который мы скоро вынесем на правительство. На сегодня такого определения нет. Его отсутствие позволяет создавать проблемы бизнесу при проверках и ухудшает права работников", - написал министр.

Итак, новым документом предлагается, что наличие трудовых отношений может устанавливаться по следующим признакам:

  • лицу регулярно выплачивается вознаграждение в денежной или натуральной форме за работу, выполняемую (услуги, предоставленные) в интересах другого лица;
  • личное исполнения лицом работы (оказания услуг) по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченного им лица;
  • работа выполняется (услуги предоставляются) в определенном лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченным им лицом, на рабочем месте с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка;
  • лицо выполняет работы (оказывает услуги) аналогичные по содержанию и характеру выполняемой работе штатными работниками работодателя;
  • организация условий труда, в частности, предоставление средств производства (оборудования, инструментов, материалов, сырья, рабочего места) обеспечивается лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченным им лицом;
  • продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливается лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченным им лицом.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, какие изменения Кабинет министров готовит в Трудовой кодекс. Он отметил, что украинским работникам хотят увеличить сроки отпуска за свой счет вдвое - от 15 дней до 30.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада 8 созыва в 2015 году в первом чтении приняла новый проект Трудового кодекса Украины. Однако он так и не был рассмотрен во втором чтении.

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