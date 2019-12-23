Після звільнення українцям не потрібно буде відпрацьовувати два тижні

Новий законопроект передбачає виплату компенсації у разі звільнення за ініціативою роботодавця
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, які зміни будуть в новому законопроекті про працю. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
Як повідомив Милованов, у новому законопроекті передбачена компенсація працівникові в разі його звільнення з ініціативи роботодавця.
"За новим законодавством у разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця той повинен виплатити грошову компенсацію, розмір якої залежить від строку попереднього співробітництва з працівником. А ще - працівник зможе звільнятися за власним бажанням без обов'язкового відпрацювання двох тижнів", - написав Мілованов.
Також законопроектом вводяться такі нововведення:
Раніше РБК-Україна писало, що в новому законопроекті про працю планують чітко визначити поняття "трудові відносини".
Також повідомлялося, що українським працівникам хочуть збільшити терміни відпустки за свій рахунок вдвічі - від 15 днів до 30.