Після звільнення українцям не потрібно буде відпрацьовувати два тижні

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, які зміни будуть в новому законопроекті про працю. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомив Милованов, у новому законопроекті передбачена компенсація працівникові в разі його звільнення з ініціативи роботодавця.

"За новим законодавством у разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця той повинен виплатити грошову компенсацію, розмір якої залежить від строку попереднього співробітництва з працівником. А ще - працівник зможе звільнятися за власним бажанням без обов'язкового відпрацювання двох тижнів", - написав Мілованов.

Також законопроектом вводяться такі нововведення:

дозволяє вагітним жінкам, інвалідам, пенсіонерам працювати дистанційно з дому за гнучким графіком;

безстрокові договори дозволять фіксувати суму штрафу або компенсацію в разі порушення домовленостей з боку роботодавця;

з'явиться можливість домовлятися про гнучкий графік роботи і пропорційної оплати праці;

випробувальний термін дозволить позбутися від небажаних для роботодавців категорій професій;

зберігає пільги для бійців АТО/ООВ, вагітних жінок, мам/пап в декреті (до 3 років), осіб з обмеженими можливостями та неповнолітніх;

профспілки будуть регулюватися новим окремим законом;

вводить поняття нефіксованого робочого часу, завдяки чому буде легалізований оренду нерегулярних працівників;

вводяться учнівські, строкові та інші гнучкі форми трудових договорів;

електронні книжки переводяться в цифрову форму

Раніше РБК-Україна писало, що в новому законопроекті про працю планують чітко визначити поняття "трудові відносини".

Також повідомлялося, що українським працівникам хочуть збільшити терміни відпустки за свій рахунок вдвічі - від 15 днів до 30.