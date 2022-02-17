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Увольнение Сенниченко, законопроекты о карантине и ВСУ: что рассмотрит Рада

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня парламент Украины собирается на заседание. Нардепы рассмотрят, в частности, урегулирование вопроса введения карантина, а также вопрос управления имуществом для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня Рады.

В частности, парламентарии рассмотрят такие законопроекты:

  • ратификацию соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве (0144);
  • реализацию отдельных положений закона "О статусе народного депутата Украины" (7062);
  • увольнение Дмитрия Сенниченко с должности председателя Фонда государственного имущества Украины;
  • об урегулировании вопроса введения карантина (6508);
  • об усовершенствовании оказания медицинской помощи (6306);
  • "О виртуальных активах" с предложениями президента Украины (3637);
  • о совершенствовании законодательства по вопросам гражданской защиты (5608);
  • об определенных вопросах управления имуществом для нужд Вооруженных сил Украины (5801);
  • об амнистии по случаю 30-й годовщины Независимости Украины (5249);
  • постановление о некоторых вопросах защиты права на свободу мировоззрения и вероисповедания верующих Крымской епархии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) и сохранении помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги.

Напомним, в Верховной раде зарегистрирован законопроект большой группы народных депутатов относительно запрета выезда за границу некоторым категориям лиц на период военного положения.

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Вооруженные силы УкраиныКарантинВерховная рада