Увольнение Сенниченко, законопроекты о карантине и ВСУ: что рассмотрит Рада

В частности, парламентарии рассмотрят такие законопроекты:
ратификацию соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве (0144);
реализацию отдельных положений закона "О статусе народного депутата Украины" (7062);
увольнение Дмитрия Сенниченко с должности председателя Фонда государственного имущества Украины;
об урегулировании вопроса введения карантина (6508);
об усовершенствовании оказания медицинской помощи (6306);
"О виртуальных активах" с предложениями президента Украины (3637);
о совершенствовании законодательства по вопросам гражданской защиты (5608);
об определенных вопросах управления имуществом для нужд Вооруженных сил Украины (5801);
об амнистии по случаю 30-й годовщины Независимости Украины (5249);
постановление о некоторых вопросах защиты права на свободу мировоззрения и вероисповедания верующих Крымской епархии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) и сохранении помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги.