Звільнення Сенниченка, законопроекти про карантин та ЗСУ: що розгляне Рада

Зокрема, парламентарі розглянуть такі законопроекти:
ратифікацію угоди між Україною та ЄС про спільний авіаційний простір (0144);
реалізацію окремих положень закону "Про статус народного депутата України" (7062);
звільнення Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна України;
щодо врегулювання питання запровадження карантину (6508);
щодо удосконалення надання медичної допомоги (6306);
"Про віртуальні активи" з пропозиціями президента України (3637);
щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту (5608);
щодо певних питань управління майном для потреб Збройних сил України (5801);
про амністію з нагоди 30-ї річниці Незалежності України (5249);
постанову про деякі питання захисту права на свободу світогляду та віросповідання вірян Кримської єпархії Української православної церкви (Православної церкви України) та збереження приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги.