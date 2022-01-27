Увольнение главы Фонда госимущества и статус ветеранов войны: что сегодня рассмотрит Рада
Киев, Четверг 27 января 2022 08:22
Сегодня, 27 января в 10:00 Верховная рада соберется на пленарное заседание. В первую очередь нардепы рассмотрят увольнение Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества Украины и внесение изменений в закон о статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты.
Кроме того,
будут рассмотрены законопроекты о:
развитии отрасли пчеловодства, охране, защите и сохранении пчел (
5274, 5274-1); внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка разработки, принятия и внедрения авиационных правил Украины (
3683); внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения задач и основ подготовки и ведения Национального сопротивления (
6302); (о нефти и газе) по определению критических хранилищ газа и критических магистральных трубопроводов транспортировки газа (
6133); президентский законопроект об административных услугах (
3475); внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства (
4668); о внесении изменений в ЗУ "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" (
4487).