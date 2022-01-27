Звільнення голови Фонду держмайна та статус ветеранів війни: що сьогодні розгляне Рада
Київ, Четвер 27 січня 2022 08:22
Сьогодні, 27 січня о 10:00 Верховна рада збереться на пленарне засідання. Першочергово нардепи розглянуть звільнення Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна України та внесення змін до закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.
Крім того,
будуть розглянуті законопроекти про:
розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл (
5274, 5274-1); внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України (
3683); внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву (
6302); нафту і газ щодо визначення критичних сховищ газу та критичних магістральних трубопроводів транспортування газу (
6133); президентський законопроект про адміністративні послуги (
3475); внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства (
4668); про внесення змін до ЗУ "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" (
4487).