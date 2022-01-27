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Звільнення голови Фонду держмайна та статус ветеранів війни: що сьогодні розгляне Рада

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 27 січня о 10:00 Верховна рада збереться на пленарне засідання. Першочергово нардепи розглянуть звільнення Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду державного майна України та внесення змін до закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.

Крім того, будуть розглянуті законопроекти про:

  • розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл (5274, 5274-1);
  • внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України (3683);
  • внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву (6302);
  • нафту і газ щодо визначення критичних сховищ газу та критичних магістральних трубопроводів транспортування газу (6133);
  • президентський законопроект про адміністративні послуги (3475);
  • внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства (4668);
  • про внесення змін до ЗУ "Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб" (4487).

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Верховна рада