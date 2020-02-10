Звільнення голів НАБУ і САП повинно відбуватися у відповідності з законом, - посли G7

Фото: прапори країн G7 (flickr.com/Lajos Antal)

В G7 з 2014 року підтримують зусилля уряду щодо створення НАБУ, САП і ВАКС

Посли країн "Великої сімки" (G7) заявляють, що призначення і звільнення керівництва Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повинно відбуватися відповідно до чинного законодавства. Про це повідомляє прес-служба відомства в Twitter.

Крім того, в G7 заявили, що з 2014 року члени "Великої сімки G7" підтримують зусилля уряду і народу України щодо створення НАБУ, САП та Вищого антикорупційного суду.

"Для забезпечення доброчесності та незалежності українських антикорупційних інституцій важливо, щоб обрання та звільнення керівництва цих органів відбувалося відповідно до чинного законодавства, і щоб закони застосовувалися однаково щодо всіх установ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Верховну Раду внесли постанову №3039 про звільнення директора Національного антикорупційного бюро розслідувань Артема Ситника.

РБК-Україна писало, що Держбюро розслідувань підозрює Ситника в тому, що він чужим коштом відпочивав на території мисливського господарства "Поліське - Сарни" у Рівненській області, загальна сума якого склала не менше пів мільйона гривень. У грудні минулого року Артем Ситник програв апеляцію в Рівненському суді й був визнаний винним у корупції.