Уволенный глава Генштаба Армении подал в суд
Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) Армении Оник Гаспарян считает, что заявление премьер-министра Никола Пашиняна о его отставке является антиконституционным. В связи с этим генерал-полковник решил обратиться в административный суд.
Об этом сообщает Armenpress.
"Моя позиция не изменилась: и опубликованное заявление (об увольнении, - ред.), и весь процесс увольнения неконституционны, что лишний раз подтверждает, что решение нынешнего кризиса может быть обеспечено только в результате отставки премьера и досрочных парламентских выборов. Для реализации силы конституции я обратился в административный суд", - сообщил Гаспарян.
Он также добавил, что "продолжит службу родине и народу в ином статусе" и обратился к военным, призвав их "продолжать службу исключительно стране и народу для развития ВС и укреплении Армении и Арцаха".
В свою очередь руководящий состав ВС Армении подтвердил требование Гаспаряна о необходимости отставки Пашиняна и проведении досрочных парламентских выборов.
Напомним, сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна без одобрения президента страны Армена Саркисяна. Пашинян объяснил это тем, что президент не подписал указ в срок и не оспорил его в Конституционном суде.
После этого Саркисян обратился в Конституционный суд в связи с этим решением Пашиняна.
Отметим, 25 февраля Гаспарян призвал Пашиняна подать в отставку на фоне акций протеста в Армении. Премьер Армении, в свою очередь, обвинил главу Генштаба в попытке военного переворота в Армении.