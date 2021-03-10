Уволенный глава Генштаба Армении подал в суд

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) Армении Оник Гаспарян считает, что заявление премьер-министра Никола Пашиняна о его отставке является антиконституционным. В связи с этим генерал-полковник решил обратиться в административный суд.

"Моя позиция не изменилась: и опубликованное заявление (об увольнении, - ред.), и весь процесс увольнения неконституционны, что лишний раз подтверждает, что решение нынешнего кризиса может быть обеспечено только в результате отставки премьера и досрочных парламентских выборов. Для реализации силы конституции я обратился в административный суд", - сообщил Гаспарян.

Он также добавил, что "продолжит службу родине и народу в ином статусе" и обратился к военным, призвав их "продолжать службу исключительно стране и народу для развития ВС и укреплении Армении и Арцаха".

В свою очередь руководящий состав ВС Армении подтвердил требование Гаспаряна о необходимости отставки Пашиняна и проведении досрочных парламентских выборов.