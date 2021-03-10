Звільнений глава Генштабу Вірменії подав до суду
Начальник Генштабу Збройних сил (ЗС) Вірменії Оніко Гаспарян вважає, що заява прем'єр-міністра Нікола Пашиняна про його відставку є антиконституційною. У зв'язку з цим генерал-полковник вирішив звернутися до адміністративного суду.
Про це повідомляє Armenpress.
"Моя позиція не змінилася: і опублікована заява (про звільнення, - ред.), і весь процес звільнення неконституційні, що зайвий раз підтверджує, що вирішення нинішньої кризи може бути забезпечено тільки в результаті відставки прем'єра і дострокових парламентських виборів. Для реалізації сили конституції я звернувся до адміністративного суду", - повідомив Гаспарян.
Він також додав, що "продовжить службу батьківщині і народу в іншому статусі" і звернувся до військових, закликавши їх "продовжувати службу виключно країні і народу для розвитку ЗС і зміцненні Вірменії і Арцаха".
Своєю чергою керівний склад ЗС Вірменії підтвердив вимогу Гаспаряна про необхідність відставки Пашиняна і проведення дострокових парламентських виборів.
Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що звільнив з посади главу Генштабу Оніка Гаспаряна без схвалення президента країни Армена Саркісяна. Пашинян пояснив це тим, що президент не підписав указ в строк і не оскаржив його в Конституційному суді.
Після цього Саркісян звернувся до Конституційного суду у зв'язку з цим рішенням Пашиняна.
Відзначимо, 25 лютого Гаспарян закликав Пашиняна подати у відставку на тлі акцій протесту у Вірменії. Прем'єр Вірменії, в свою чергу, звинуватив главу Генштабу в спробі військового перевороту у Вірменії.