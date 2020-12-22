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Уволен торгпред России в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр России Михаил Мишустин уволил Андрея Бабко с должности торгового представителя РФ в Украине. Он был назначен в феврале этого года.

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Соответствующий указ опубликован на сайте правительства России.

Кроме того, в ноябре правительство РФ решило закрыть торговые представительства в Литве и в Украине.

“Уволить Бабко Андрея Владимировича с должности торгового представителя Российской Федерации в Украине в связи с переходом на другую работу”, - говорится в тексте распоряжения.

Минпромторг пояснял, что предлагает закрыть украинское торгпредство в связи с принятием Кабинетом министров Украины в августе постановления, которое прекращает действие межправительственного соглашения с РФ о взаимном учреждении торговых представительств.

Напомним, еще в августе КМУ принял решение о выходе из международных договоров, заключенных в рамках СНГ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина и Россия могли бы "обменяться послами". По его словам, данный вопрос уже обсуждался с украинской стороной, однако он не назвал имя украинского представителя.

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