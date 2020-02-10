МИД России хочет назначить в Украине своего посла

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Украина и Россия отозвали своих послов в 2014 году после аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина и Россия могби бы "обменяться послами". Как передает РБК-Украина, об этом он сказал "Российской газете".

Лавров добавил, что этот вопрос уже обсуждался с украинской стороной. Однако он не назвал имя украинского представителя.

"Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения президента Украины Владимира Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны", - заявил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что во время встречи в нормандском формате в Париже он сумел впервые немного поговорить с украинским главой МИД Вадимом Пристайко.

"Была какая-то пауза, мы поздоровались, обменялись парой фраз", - сообщил Лавров.

Отметим, Украина и Россия отозвали своих послов в 2014 году и с тех пор дипломатические связи между странами не восстанавливались. Это произошло в связи с аннексией Крыма и российской агрессией на Донбассе.

Напомним, заместитель генерального прокурора Виктор Чумак заявил, что Украина во время расследования агрессии России против Украины собрала "достаточно много доказательств".