Уволен глава Гоструда

Фото: Игорь Дегнера (dsp.gov.ua)

Временно исполняющим обязанности Гоструда назначен Виталий Сажиенко

Кабинет министров уволил с должности главу Государственной службы Украины по вопросам труда Игоря Дегнеру. Временно исполняющим обязанности Гоструда назначен Виталий Сажиенко.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании Кабмина.

Отметим, Игорь Дегнера был назначен временно исполняющим главы Гоструда 4 декабря 2019 года. В начале марта его было назначено в качестве полноценного главы Службы.

Виталий Сажиенко до этого занимал должность заместителя главы Гоструда.

Также Кабмин принял ряд других назначений:

Олег Войтович - заместителем Государственного секретаря Кабинета министров Украины;

Константин Гура - первым заместителем главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению;

Юрий Шафаренко - заместителем главы Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению;

Лариса Петасюк - заместителем министра культуры;

Валерия Бушкова - заместителем министра социальной политики по вопросам цифрового развития и трансформации и цифровизации;

Игорь Корхов - заместителем министра общин и территорий по вопросам европейской интеграции;

Евгений Кузькин - первым заместителем председателя государственного агентства автомобильных дорог Украины;

Андрей Почтарев - заместителем председателя государственного агентства автомобильных дорог Украины;

Ольга Чепелюк - в.и.о. госсекретаря Министерства развития общин и территорий.

Также были уволены:

Татьяны Сальников с должности заместителя министра соцполитики;

Олег Войтович с должности госсекретаря Министерства развития общин и территорий.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский 16 июня назначил своего бывшего советника Руслана Демченко первым заместителем секретаря СНБО.

Также сообщалось, что Кабмин назначил подполковника полиции Алексея Паденко представителем Национального центрального бюро Интерпола в Украине.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко