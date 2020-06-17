Звільнений голова Держпраці

Тимчасово виконуючим обов'язки Держпраці призначений Віталій Сажієнко
Кабінет міністрів звільнив з посади голову Державної служби України з питань праці Ігоря Дегнеру. Тимчасово виконуючим обов'язки Держпраці призначений Віталій Сажієнко.
Про це у Telegram повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні Кабміну.
Відзначимо, Ігор Дегнера був призначений тимчасово виконуючим голови Держпраці 4 грудня 2019 року. На початку березня його було призначено в якості повноцінного голови Служби.
Віталій Сажієнка до цього обіймав посаду заступника голови Держпраці.
Також Кабмін прийняв низку інших призначень:
Також були звільнені:
Раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський 16 червня призначив свого колишнього радника Руслана Демченка першим заступником секретаря РНБО.
Також повідомлялося, що Кабмін призначив підполковника поліції Олексія Паденка представником Національного центрального бюро Інтерполу в Україні.
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Автор: Игорь Литвиненко