ua ru
Ср, 01 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вошел в десятку самых теплых. Киев установил новый климатический рекорд в январе

Новина українською →
Украина, Среда 01 февраля 2023 13:23
Вошел в десятку самых теплых. Киев установил новый климатический рекорд в январе Фото: Киев установил новый климатический рекорд в январе (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Среднемесячная температура воздуха января в Киеве составила -0,3°С, что выше климатической нормы на 2,9°С. Он вошел в десятку самых теплых с 1881 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.

"Холоднее всего было 7 января, когда минимальная температура снизилась под утро до -10,0 °С, а самое теплое - 1 и 2 числа, когда максимальная температура повысилась до +13,2 °С, установив таким образом температурные рекорды. Эти дни января стали самыми теплыми за 143 года наблюдений в столице", - говорится в сообщении.

По данным климатологов, через месяц климатологи зафиксировали в Киеве 16 температурных рекордов.

"Осадков на проспекте Науки выпало лишь 19 мм или 51% климатической нормы. В январе этого года занял 20 позицию в рейтинге самых сухих", - добавили в обсерватории.

Как сообщалось, в феврале 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 3 до 2 градусов тепла. Это на 1,5-2 градусов выше нормы.

Напомним, среднемесячная температура декабря 2022 года в Киеве составила 0,7 градусов мороза, что выше климатической нормы на 1,1 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве
NEWS
Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб
Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб
DAILY
Битва за Угледар. Что происходит в городе и зачем он россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Битва за Угледар. Что происходит в городе и зачем он россиянам